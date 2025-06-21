Кому-то квартира, а кому-то роза в целлофане: когда мужчины щедры в отношениях

Для многих людей подарки являются одним из «языков любви». Презенты помогают выразить заботу и внимание любимому человеку, а также дают возможность порадовать его. В ухаживаниях за женщинами мужчины часто дарят подарки по поводу и без. Однако одним представительницам прекрасного пола достаются щедрые и дорогостоящие презенты, а другим — условная розочка в целлофане. Почему так происходит и как мужчина может быть в одних отношениях щедрым, а в других — скупым, «Вечерней Москве» рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.