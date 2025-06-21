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Семью из Башкирии покажут в реалити-шоу «Дальневосточный дзен»

В реалити-шоу «Дальневосточный дзен» примет участие семья из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Семья из Стерлитамака стала участниками реалити-шоу «Дальневосточный дзен». В центре внимания — акушерка Евгения, шеф-повар Ильдар и их обаятельные дети Николь и Марк. Семейство решило поделиться своей историей и показать, как можно жить и развиваться на Дальнем Востоке, воспользовавшись возможностями программы «Дальневосточный гектар».

В шоу не только расскажут о жизни на Дальнем Востоке, но и продемонстрируют, как обычные люди могут воплощать свои мечты в реальность. Премьера запланирована на август 2025 года.

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