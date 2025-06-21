Грозы и град прогнозируют синоптики по Казахстану на воскресенье

22 июня в Акмолинской области ночью на западе, севере ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке, в центре области пыльная буря. Ветер скоростью 15−20 м/с, днем на западе, севере, востоке области порывы скоростью 23−28 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.