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Семейство кабанов устроило набег на припасы рыбака в Аксае

В Аксае кабаны с поросятами внезапно похозяйничали на стоянке рыбака.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае небольшое семейство кабанов с поросятами помешало отдыху рыбака. Внезапный набег мужчина снял на камеру, а потом опубликовал в соцсетях.

Незваные гости быстро обследовали припасы около раскладного кресла, пробежали мимо удочек и в один миг съели прикорм для рыбы. Хозяин стоянки попытался прогнать мини-стадо, но животные на его возмущенные возгласы не отреагировали.

Напомним, к диким или бродячим домашним животным лучше не подходить, нужно обращаться за помощью по номеру «112».

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