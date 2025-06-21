Артем Волобуев: Мне ужасно нравится перевоплощаться в злодеев и гаденышей

И все-таки сцена мне ближе. В кино можно дубль переписать. В театре он у тебя только один. К тому же обожаю репетировать. Называю себя театральным червем. И, между прочим, в спектакле «Мастер и Маргарита» у меня целых пять ролей. Кстати, о ролях. По жизни я человек улыбчивый, незлой и некорыстный, но мне ужасно нравится перевоплощаться в злодеев и гаденышей. Любопытно, каково это — быть таким…