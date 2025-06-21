В Башкирии задержали пьяного мужчину, который перевозил трех малолетних детей

В деревне Орловка Архангельского района в ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
При проверке документов выяснилось, что у водителя не оказалось водительских прав. В салоне автомобиля находились его трое малолетних детей, включая двухмесячного младенца, а также дети трех и четырех лет. Ни один из них не был пристегнут в детских удерживающих устройствах.
Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе мужчины составил 0.415 мг/л. Инспекторы ДПС составили административные материалы за несколько нарушений: управление транспортным средством в состоянии опьянения, отсутствие водительских прав и нарушение правил перевозки детей. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.