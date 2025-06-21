В Башкирии задержали пьяного мужчину, который перевозил трех малолетних детей

При проверке документов выяснилось, что у водителя не оказалось водительских прав. В салоне автомобиля находились его трое малолетних детей, включая двухмесячного младенца, а также дети трех и четырех лет. Ни один из них не был пристегнут в детских удерживающих устройствах.