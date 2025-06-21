В ночь на 22 июня в Самаре зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны

С 22:00 21 июня до 00:30 22 июня на склоне площади Славы состоится масштабное мероприятие, посвящённое скорбной дате — началу Великой Отечественной войны.
Более 9 тысяч лампад будут зажжены в память о тех, кто отдал жизни за Родину.
К Вечному огню торжественно возложат цветы ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, представители молодёжных организаций региона и жители города.
Акция символизирует непрерывную связь поколений и напоминает о трагических событиях 84-летней давности — именно 22 июня 1941 года без предупреждения фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза.
Днём, в 13:15 по самарскому времени, по всей стране прозвучит минута молчания. Эфир телевидения и радио будет приостановлен, а в православных храмах прозвонят колокола в знак скорби и уважения к памяти погибших.
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