Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной смерти актрисы Валентины Талызиной стал рак

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщили ТАСС в театре Моссовета. По информации источников агентства, причиной смерти стал рак.

Источник: РИА "Новости"

По словам художественного руководителя театра Евгения Марчелли, прощание с артисткой состоится в театре Моссовета. О дате будет объявлено позднее.

Госпожа Талызина умерла сегодня в возрасте 90 лет. С 1958 года актриса работала в театре Моссовета. Валентина Талызина озвучила маму Дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино и была голосом Нади из «Иронии судьбы, или С легким паром!» в исполнении Барбары Брыльской. Также она снялась более чем в ста проектах. Среди них: «Старики-разбойники» (1971), «Большая перемена» (1972), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973).