Причиной смерти актрисы Валентины Талызиной стал рак

Госпожа Талызина умерла сегодня в возрасте 90 лет. С 1958 года актриса работала в театре Моссовета. Валентина Талызина озвучила маму Дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино и была голосом Нади из «Иронии судьбы, или С легким паром!» в исполнении Барбары Брыльской. Также она снялась более чем в ста проектах. Среди них: «Старики-разбойники» (1971), «Большая перемена» (1972), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973).