Синоптик Дмитрий Рябов дал неутешительный прогноз на конец июня: холодные вторжения, дожди, порывистый ветер

Синоптик Дмитрий Рябов не порадовал своим прогнозом на последнюю декаду июня, который привел телеканал ОНТ. Холодный июнь, забравший у белорусов один месяц лета, и напоследок настоящим теплом не порадует.
Погода с 23 по 29 июня заставит носить куртки. Циклоны и в ближайшие дни не дадут успокоиться погоде. Летние короткие дожди будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром.
«Третья декада июня с чередой холодных вторжений сведет на нет все наши надежды на долгожданный, продолжительный, сухой и очень теплый летний период», — рассказал синоптик Дмитрий Рябов.
23 июня, в понедельник, днем по западу, а во вторник в большинстве районов дожди, большая вероятность гроз. Ветер западный, умеренный, временами порывистый — до 15−20 метров в секунду. Влажность воздуха до 90 процентов.
Днем в понедельник ожидается от +17 до +25, а 24 июня, во вторник, от +13 по северо-западу до +22 по юго-западу. В оставшиеся дни недели погода также не порадует любителей жаркого лета.
Во второй половине недели Беларусь будет находиться в области высокого атмосферного давления, существенных дождей не прогнозируется. Днем в четверг от +18 по северо-востоку до +25 по юго-западу, в пятницу будет +18…+23.
В последние выходные июня пройдут небольшие локальные кратковременные дожди. Ветер западный, умеренный. В середине дня 28 июня, в субботу, ждем от +17 по востоку до +25 по западу, в воскресенье будет +22…+27.
Ранее писали, что Совмин Беларуси с 20 июня берет на контроль цены на мясо, молочку и кондитерку.
Кроме того, штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей.
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