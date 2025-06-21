Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крыльев Советов» одержали победу над московским «Локомотивом» в матче Суперлиги

21 июня, в субботу, на стадионе «Металлург» состоялась встреча женских команд «Крылья Советов» и «Локомотив».

21 июня, в субботу, на стадионе «Металлург» состоялась встреча женских команд «Крылья Советов» и «Локомотив».

В напряжённом поединке матча 13-го тура Суперлиги самарчанки вырвали победу со счётом 1:0.

Единственный и решающий гол забила София Иванова, обеспечив своей команде важные три очка.

После этой игры «Крылья Советов» поднялись на шестое место в турнирной таблице, имея на своём счету 18 очков.

Московский «Локомотив», потерпев поражение, остаётся на четвёртой строчке с 22 баллами.

Статья была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!