«Крыльев Советов» одержали победу над московским «Локомотивом» в матче Суперлиги

21 июня, в субботу, на стадионе «Металлург» состоялась встреча женских команд «Крылья Советов» и «Локомотив».
В напряжённом поединке матча 13-го тура Суперлиги самарчанки вырвали победу со счётом 1:0.
Единственный и решающий гол забила София Иванова, обеспечив своей команде важные три очка.
После этой игры «Крылья Советов» поднялись на шестое место в турнирной таблице, имея на своём счету 18 очков.
Московский «Локомотив», потерпев поражение, остаётся на четвёртой строчке с 22 баллами.
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