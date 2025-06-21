МАРТ выявил завышение цен на продукцию с госсимволикой на АЗС

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило завышение цен на продукцию с госсимволикой на АЗС. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
МАРТ установил, что реализованный производителем ООО «Модест» тканевый флажок на подставке по цене Br5, пройдя через двух посредников (ООО «Виковест» и ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ»), предлагался покупателю ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», имеющей порядка 50 АЗС, по Br34,56, то есть во много раз дороже.
При этом розничные цены на аналогичную продукцию в торговых объектах страны составляют в пределах Br13−17.
Информация для принятия необходимых мер реагирования направлена в Мингорисполком и концерн «Белнефтехим».-0-