Один абитуриент удален с ЦТ во второй резервный день из-за мобильника

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один абитуриент удален с ЦТ во второй резервный день из-за мобильного телефона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Сегодня абитуриенты сдавали централизованное тестирование по физике, математике, химии, биологии, английскому языку, истории Беларуси, обществоведению, всемирной истории (новейшее время).
«Всего на централизованное тестирование во второй резервный день были зарегистрированы 205 абитуриентов. К выполнению тестов приступили 189 человек. В ходе испытания один абитуриент удален за пронос мобильного телефона», — проинформировали в ведомстве.
Кроме того, сегодня в резервный день также состоялся централизованный экзамен по профильным предметам. В нем приняли участие 222 человека (зарегистрировались 237). Один был удален из аудитории за использование мобильного телефона. -0-