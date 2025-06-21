Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минспорта Беларуси назвал несправедливым отсутствие наград и призовых для белорусов на соревнованиях в России

Ковальчук назвал несправедливым отсутствие призовых белорусским спортсменам в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в разговоре с «Матч ТВ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума назвал несправедливым отсутствие призовых и медалей для белорусских спортсменов на соревнованиях в России.

Сообщается, что белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в России вне зачета. Министр отметил, что на совместной коллегии в 2024 году эта тема поднималась.

— Свое законодательство мы быстро изменили. К сожалению, российское законодательство поменять труднее, у вас бюрократическая машина сложнее, чем у нас, — сказал Ковальчук.

На вопрос о том, что это несправедливо, министр ответил:

— Несправедливо. В Заславле будут соревнования, если российские спортсмены выигрывают, то мы платим и призовые эквивалентно в долларах, и медали даем. Мы приезжаем к вам — ничего нет. Вы как бедные, — заявил Ковальчук «Матч ТВ».

Ранее мы писали, что белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Берлине Вондроушовой.

Прочитайте, чем известен дом на Янки Купалы, 11 в самом центре Минска, где жил народный писатель, а трехкомнатная квартира стоит $180 тысяч.

Кроме того, узнайте подробности про знаменитые минские рынки ХХ века: Владимир Короткевич написал про Сторожевку, Стивен Спилберг прославил Комаровку в мультфильме, а Троицкий базар был на месте Большого театра.