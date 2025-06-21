Глава Минспорта Беларуси назвал несправедливым отсутствие наград и призовых для белорусов на соревнованиях в России

— Несправедливо. В Заславле будут соревнования, если российские спортсмены выигрывают, то мы платим и призовые эквивалентно в долларах, и медали даем. Мы приезжаем к вам — ничего нет. Вы как бедные, — заявил Ковальчук «Матч ТВ».