Глава Минспорта Беларуси назвал несправедливым отсутствие наград и призовых для белорусов на соревнованиях в России

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в разговоре с «Матч ТВ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума назвал несправедливым отсутствие призовых и медалей для белорусских спортсменов на соревнованиях в России.
Сообщается, что белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в России вне зачета. Министр отметил, что на совместной коллегии в 2024 году эта тема поднималась.
— Свое законодательство мы быстро изменили. К сожалению, российское законодательство поменять труднее, у вас бюрократическая машина сложнее, чем у нас, — сказал Ковальчук.
На вопрос о том, что это несправедливо, министр ответил:
— Несправедливо. В Заславле будут соревнования, если российские спортсмены выигрывают, то мы платим и призовые эквивалентно в долларах, и медали даем. Мы приезжаем к вам — ничего нет. Вы как бедные, — заявил Ковальчук «Матч ТВ».
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