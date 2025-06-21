Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии разбился 25-летний водитель иномарки

В Башкирии 25-летний водитель иномарки погиб в аварии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Архангельском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь молодого водителя. Авария случилась около пяти часов дня на 72-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

По информации Госавтоинспекции республики, 25-летний мужчина управлял автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло касательное столкновение с грузовиком DAF. Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался от полученных травм до прибытия медиков. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.