В Башкирии разбился 25-летний водитель иномарки

Сегодня в Архангельском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь молодого водителя. Авария случилась около пяти часов дня на 72-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.
По информации Госавтоинспекции республики, 25-летний мужчина управлял автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло касательное столкновение с грузовиком DAF. Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался от полученных травм до прибытия медиков. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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