Кочанова участникам «Поезда Памяти»: помните историю, связавшую наши страны, мы должны быть вместе

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. С призывом помнить историю, которая связала страны бывшего Советского Союза, и быть вместе, дабы отстаивать правду, обратилась к участникам проекта «Поезд Памяти» председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.
Наталья Кочанова отметила, что рада приветствовать участников проекта в очередной раз на Брестской земле, в Беларуси. Спикер обратила внимание, что бывшие участники проекта рассказывают, что они гордятся тем, что прикоснулись к нему. «Вам повезло, я считаю. Вам все это предстоит испытать. Эти эмоции, эту дружбу, которая, несомненно, завяжется у вас», — сказала Наталья Кочанова.
«Этот проект стал знаковым не только для двух стран, для Союзного государства, но он стал знаковым для стран бывшего Советского Союза, потому что нас объединяет общая история, у нас общие ценности», — подчеркнула председатель Совета Республики.
Наталья Кочанова обратила внимание, что «Поезд Памяти» в этом году особенный. «Он юбилейный, потому что 80 лет назад Победа пришла на нашу землю. А до этого — страшная и жуткая трагедия, которую первым принял белорусский народ. Поэтому старт мы всегда даем здесь, в городе Бресте, на той земле, которая первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Брестская крепость стояла насмерть, несмотря на то, что уже войска двинулись дальше, здесь люди стояли стеной, чтобы защитить рубежи своего Отечества. И это в наших сердцах отзывается всегда болью, трагизмом, но вместе с тем и гордостью за наше старшее поколение, которое сделало все для того, чтобы мы жили под мирным небом», — подчеркнула спикер.
Председатель Совета Республики добавила, что в страшной войне мужественный советский народ сделал все, чтобы защитить свою Родину, все народы были одной семьей: «Вы — потомки победителей, потомки тех людей, которые ценой своей жизни отстаивали свободу, защищая своих родных и близких».
«Я хочу попросить вас, ребята, живите разумом. Помните историю, которая связала наши страны. Помните о том, что мы должны быть вместе, дабы вместе отстаивать правду, потому что сегодня ее пытаются исказить и переписать те, которые вообще непричастны к этим событиям. А мы — те люди, которые помнили, помнят и, несомненно, будут помнить о той страшной трагедии, потому что она передается из поколения в поколение. И мы счастливы, что в ваших сердцах живет эта память», — заключила Наталья Кочанова.
Отмечается, что диалоговая площадка дала старт культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти». Проект, инициированный главами верхних палат парламентов Беларуси и России, впервые реализован в 2022 году. -0-