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Кочанова участникам «Поезда Памяти»: помните историю, связавшую наши страны, мы должны быть вместе

«Этот проект стал знаковым не только для двух стран, для Союзного государства, но он стал знаковым для стран бывшего Советского Союза, потому что нас объединяет общая история, у нас общие ценности», — подчеркнула председатель Совета Республики.

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. С призывом помнить историю, которая связала страны бывшего Советского Союза, и быть вместе, дабы отстаивать правду, обратилась к участникам проекта «Поезд Памяти» председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что рада приветствовать участников проекта в очередной раз на Брестской земле, в Беларуси. Спикер обратила внимание, что бывшие участники проекта рассказывают, что они гордятся тем, что прикоснулись к нему. «Вам повезло, я считаю. Вам все это предстоит испытать. Эти эмоции, эту дружбу, которая, несомненно, завяжется у вас», — сказала Наталья Кочанова.

«Этот проект стал знаковым не только для двух стран, для Союзного государства, но он стал знаковым для стран бывшего Советского Союза, потому что нас объединяет общая история, у нас общие ценности», — подчеркнула председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова обратила внимание, что «Поезд Памяти» в этом году особенный. «Он юбилейный, потому что 80 лет назад Победа пришла на нашу землю. А до этого — страшная и жуткая трагедия, которую первым принял белорусский народ. Поэтому старт мы всегда даем здесь, в городе Бресте, на той земле, которая первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Брестская крепость стояла насмерть, несмотря на то, что уже войска двинулись дальше, здесь люди стояли стеной, чтобы защитить рубежи своего Отечества. И это в наших сердцах отзывается всегда болью, трагизмом, но вместе с тем и гордостью за наше старшее поколение, которое сделало все для того, чтобы мы жили под мирным небом», — подчеркнула спикер.

Председатель Совета Республики добавила, что в страшной войне мужественный советский народ сделал все, чтобы защитить свою Родину, все народы были одной семьей: «Вы — потомки победителей, потомки тех людей, которые ценой своей жизни отстаивали свободу, защищая своих родных и близких».

«Я хочу попросить вас, ребята, живите разумом. Помните историю, которая связала наши страны. Помните о том, что мы должны быть вместе, дабы вместе отстаивать правду, потому что сегодня ее пытаются исказить и переписать те, которые вообще непричастны к этим событиям. А мы — те люди, которые помнили, помнят и, несомненно, будут помнить о той страшной трагедии, потому что она передается из поколения в поколение. И мы счастливы, что в ваших сердцах живет эта память», — заключила Наталья Кочанова.

Отмечается, что диалоговая площадка дала старт культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти». Проект, инициированный главами верхних палат парламентов Беларуси и России, впервые реализован в 2022 году. -0-

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