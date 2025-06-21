Кочанова участникам «Поезда Памяти»: помните историю, связавшую наши страны, мы должны быть вместе

Наталья Кочанова обратила внимание, что «Поезд Памяти» в этом году особенный. «Он юбилейный, потому что 80 лет назад Победа пришла на нашу землю. А до этого — страшная и жуткая трагедия, которую первым принял белорусский народ. Поэтому старт мы всегда даем здесь, в городе Бресте, на той земле, которая первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Брестская крепость стояла насмерть, несмотря на то, что уже войска двинулись дальше, здесь люди стояли стеной, чтобы защитить рубежи своего Отечества. И это в наших сердцах отзывается всегда болью, трагизмом, но вместе с тем и гордостью за наше старшее поколение, которое сделало все для того, чтобы мы жили под мирным небом», — подчеркнула спикер.