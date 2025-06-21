Среди почетных гостей Марат Хуснуллин и Сергей Миронов: как прошел Сабантуй в Казани

Отшумев в деревнях, сёлах, поселках и городах Татарстана, старинный татарский национальный праздник Сабантуй пришел в столицу республики. Главной площадкой праздничных гуляний в Казани стала Березовая роща в поселке Мирный в Приволжском районе. Свои подворья на казанском Сабантуе подготовили 11 районов республики. Среди почетных гостей праздника были заместитель Премьер-министра России Марат Хуснуллин, Раис РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Кадры с праздничного майдана казанского Сабантуя — в нашей фотогалерее.