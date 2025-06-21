Читатели «Газеты.Ru» поделились печальным опытом отдыха в Таиланде

Если верить обещаниям риелторских агентств, аренда виллы на острове Пхукет предоставляет доступ к незабываемые услугам. Это уровень миллионера, который можно получить за умеренную сумму: от личного шеф-повара и яхты, до вертолетного трансфера и эксклюзивных экскурсий. На деле, состоятельного российского туриста подстерегают как привычные проблемы отдыха в Таиланде, так и совсем неожиданные, если учитывать стоимость аренды. Конечно, состоятельный турист вряд ли столкнется с карманниками, вымогателями в фальшивой форме полицейских, или таксистами, норовящими отвезти в «свой» отель. Но высокая цена отпуска не всегда означает его качество.