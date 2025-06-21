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В Ростовской области водителей попросили быть осторожными во время дождей

Дожди ожидаются в Ростовской области на выходных, водителей просят быть осторожными.

Источник: Комсомольская правда

21 и 22 июня местами в Ростовской области ожидаются дожди, водителям нужно быть осторожными на дорогах. Об этом напоминают в управлении Госавтоинспекции.

В непогоду владельцы автомобилей должны придерживаться безопасной скорости, нельзя совершать резкие маневры.

Также следует помнить, что при переезде луж транспорт может попасть в аквапланирование с полной или частичной потерей сцепления колес с дорожным покрытием. В таких случаях можно попасть в ДТП.

Кроме этого, водителям необходимо строго соблюдать требования дорожных знаков. В частности, нужно обращать внимание на временные знаки, а также на информационные щиты в местах проведения ремонтных работ.

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