В Ростовской области водителей попросили быть осторожными во время дождей

21 и 22 июня местами в Ростовской области ожидаются дожди, водителям нужно быть осторожными на дорогах. Об этом напоминают в управлении Госавтоинспекции.
В непогоду владельцы автомобилей должны придерживаться безопасной скорости, нельзя совершать резкие маневры.
Также следует помнить, что при переезде луж транспорт может попасть в аквапланирование с полной или частичной потерей сцепления колес с дорожным покрытием. В таких случаях можно попасть в ДТП.
Кроме этого, водителям необходимо строго соблюдать требования дорожных знаков. В частности, нужно обращать внимание на временные знаки, а также на информационные щиты в местах проведения ремонтных работ.
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