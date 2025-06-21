Три развода, тайный отец ребенка и 12 кошек: Наталье Варлей — 77 лет

«Ассистентка режиссера Гайдая увидела меня, взяла контакты. И когда я вернулась из Одессы, то получила телеграмму, что меня приглашают. Я приехала и познакомилась с очень серьезным и очень мрачным человеком. Таким мне показался Гайдай», — вспоминала Варлей в интервью «Культуре». «Каким он мне запомнился? Очень серьезным, очень творческим человеком. Человеком, у которого в голове уже был фильм».