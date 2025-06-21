Три развода, тайный отец ребенка и 12 кошек: Наталье Варлей — 77 лет

Наталья Варлей получила всесоюзную славу, но так и не обрела семейного счастья.
Ее Нина из «Кавказской пленницы» покорила миллионы, а личная жизнь стала чередой драматических сюжетов. Наталья Варлей — циркачка, ставшая кинозвездой, трижды женатая, но одинокая, нашедшая Бога. 22 июня актрисе исполняется 77 лет. URA.RU рассказывает о неожиданных поворотах судьбы актрисы.
Детство и юность Натальи Варлей.
Будущая звезда советского кино родилась в 1947 году в румынском городе Констанца. Ее детство прошло «на чемоданах»: после недолгого пребывания в Москве и Ленинграде семья отправилась на Дальний Восток, а затем обосновалась в Заполярье. Отец Натальи, Владимир Викторович — ветеран войны, офицер военно-морского флота, получил назначение на должность заместителя начальника Мурманского пароходства. В семье подрастали две дочери: Наталья и ее младшая сестра Ирина.
Наталья Варлей показывала свой талант еще в детствеФото: Global Look Press.
Творческие способности Натальи проявились в самом детстве. Уже в четырехлетнем возрасте она увлекалась рисованием и сочиняла стихи. Обнаружив у дочери абсолютный слух и красивый тембр голоса, родители отдали ее в музыкальную школу. После переезда в Москву юная Наталья, увидев объявление о наборе в цирковую студию, самостоятельно, без ведома родителей, записалась на занятия акробатикой.
Именно в цирке Наталья поняла, что нашла свое призвание. Получив восьмилетнее образование, Варлей поступила в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Затем она начала выступать в знаменитом цирке на Цветном бульваре, где ее партнером был прославленный клоун Леонид Енгибаров. Именно цирковые связи впоследствии открыли для Натальи Варлей путь в кинематограф.
Карьера Натальи Валей.
Если бы не работа в цирке — Варлей бы, возможно, никогда не появлялась на экранах. Юная эквилибристка привлекла внимание режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича во время выступлений на Цветном бульваре. Именно он предложил ей первую небольшую роль в сатирической комедии «Формула радуги» 1966 года. Этот скромный дебют неожиданно открыл двери в большой кинематограф — на съемочной площадке ассистентка Леонида Гайдая заметила выразительную молодую актрису и пригласила ее на пробы для нового проекта.
Благодаря «Кавказской пленнице» о Наталье Варлей узнал весь Советский СоюзФото: Global Look Press.
«Ассистентка режиссера Гайдая увидела меня, взяла контакты. И когда я вернулась из Одессы, то получила телеграмму, что меня приглашают. Я приехала и познакомилась с очень серьезным и очень мрачным человеком. Таким мне показался Гайдай», — вспоминала Варлей в интервью «Культуре». «Каким он мне запомнился? Очень серьезным, очень творческим человеком. Человеком, у которого в голове уже был фильм».
Прорывом в карьере Варлей стала роль студентки Нины в легендарной «Кавказской пленнице» того же 1966 года. Конкурс на эту роль был огромным — около 500 претенденток, включая таких звезд как Наталья Кустинская, сестры Вертинские, Валентина Малявина и Наталья Фатеева, боролись за возможность работать с Гайдаем. Однако выбор пал именно на Варлей — ее естественность, непосредственность и цирковая подготовка покорили режиссера.
После оглушительного успеха «Кавказской пленницы» последовала череда культовых ролей: обаятельная Лиза в «12 стульях» 1971 года, мистическая Панночка в «Вие» в 1967 году, где актрисе приходилось работать со сложным гримом и сниматься по ночам, яркая Галина Листопад в «Семи невестах ефрейтора Збруева» и строгая тренер Марта Скрыль в детском фантастическом фильме «Гостья из будущего». Особняком в фильмографии стоит социальная драма «Ливень» 1974 года, где Варлей блестяще сыграла продавщицу Нази, показав свой драматический талант в непривычном амплуа.
Варлей появилась в «Вие» — единственном советском фильме ужасовФото: Global Look Press.
В сложные для российского кино 1990-е годы Варлей нашла себя в дубляже, став голосом мировых звезд: Софи Лорен, Катрин Денев, Мерил Стрип и Вероника Кастро. Всего на ее счету около 2000 озвученных проектов. Из редких появлений на экране в этот период зрители особенно запомнили ее Бастинду в «Волшебнике Изумрудного города» 1994 года.
В новом тысячелетии актрисе досталась роль в масштабном фэнтези-проекте «Волкодав из рода Серых Псов», а настоящим подарком поклонникам стало ее возвращение в 2022 году в комедийном сериале «Ваша тетя Люси». Режиссер Анарио Мамедов специально писал эту роль для Натальи Владимировны, разрешив ей полную творческую свободу и импровизацию на площадке. Коллеги по съемочной площадке — Андрей Ургант, Дмитрий Дюжев и другие — отмечали не только ее профессионализм, но и удивительную энергию: между съемками 75-летняя актриса заряжала всю команду, рассказывая анекдоты и распевая частушки.
Личная жизнь Натальи Варлей.
Знакомство Натальи с первым мужем напоминало сцену из кино: 19-летнюю циркачку Варлей после выступления в Горьком ждал 22-летний Николай Бурляев — звезда «Иванова детства». Бурляев, очарованный ее образом в «Кавказской пленнице», специально приехал на гастроли.
Роман развивался стремительно — через три месяца они уже стояли под венцом. Но семейная идиллия разрушилась из-за творческих амбиций: Бурляев запрещал жене сниматься в откровенных сценах, а Варлей, только начинавшая кинокарьеру, отказывалась от таких ограничений. Роковую роль сыграла и ревность к Ирине Печерниковой — партнерше Бурляева по спектаклю «На дне», где они играли влюбленных. В итоге брак закончился разводом.
С Владимиром Тихоновым, сыном легендарной Нонны Мордюковой, Варлей свела учеба в Щукинском училище. Их свадьба в 1971 году стала событием московской богемы — гости пили шампанское из хрусталя Мордюковой, а молодожены получили в подарок редкую по тем временам стиральную машину.
Но семейное счастье омрачилось наркозависимостью Тихонова. Варлей вспоминала, как находила у мужа зашитые в пальто ампулы с наркотиками. Даже рождение сына Василия в 1972 году не остановило его падение — однажды он продал детскую коляску, чтобы купить дозу. Развод стал болезненным: Мордюкова до конца дней винила невестку, хотя в итоге они все же помирились.
Наталья Варлей так и не смогла обрести семейного счастьяФото: Global Look Press.
Рождение Александра в 1985 году стало для 38-летней Варлей чудом — после осложнений на съемках «Вия» врачи предрекали ей бесплодие. Личность отца актриса тщательно скрывает, лишь намекая, что это был «человек из другого мира». Интересно, что во время беременности актриса продолжала сниматься — ее округлившийся живот мастерски скрывали костюмеры.
Со своим третьим мужем, строителем Владимиром Варлей познакомилась в 1990-е, когда затеяла ремонт в московской квартире. 45-летний прораб признался, что с детства влюблен в «ту самую Нину».
Их роман развивался неспешно — целый год он приходил «на чай», заботливо ухаживая за ее сыном Сашей. Венчание в сельской церкви под Сергиевым Посадом было скромным: вместо свадебного платья актриса надела белый костюм. Но брак распался, из-за того, что Владимир так и не смог подружиться с сыном Варлей.
Наталья Варлей сегодня.
Несмотря на возраст, Наталья Варлей остается бодрой и активной женщинойФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
Сегодня в двухэтажном доме Наталья Варлей живет со своими кошками. У актрисы живут 12 постоянных питомцев, а также постоянно забегающие на перекус бездомные хвостатые. Звезда советских экранов продолжает оставаться желанной гостьей на культурных мероприятиях. В мае 2023 года актриса приняла участие в кинофестивале «Хрустальный нерпенок» в Бурятии, посвященном 100-летию республики, где тепло пообщалась с поклонниками и коллегами по цеху.
Весной 2024 года Варлей стала участницей программы «Жизнь и судьба», где раскрыла новые грани своей биографии. С теплотой вспоминая отца — убежденного атеиста, она рассказала, как он резко критиковал ее за ношение нательного крестика. Однако в последние дни жизни он неожиданно принял таинство и, превозмогая слабость, поднялся с постели, чтобы встретить смерть с достоинством.
Варлей и сама пришла к Богу. В интервью журналитсу «7 Дней» актриса признавалась, что вера помогает ей каждый день продолжать жить дальше.
«Да, наверное, церковь — моя самая большая опора, потому что в те моменты, когда хочется уткнуться носом в подушку и рыдать, никуда не выходя, ты делаешь усилие, выходишь из дома и входишь в храм. Неважно, идет там служба или ты просто постоишь у икон, непременно почувствуешь облегчение, получишь ответ на многие вопросы», — рассказала звезда.