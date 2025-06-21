Мастер-класс по 3D-моделированию: Владислав Овчинский рассказал о возможностях для архитекторов

В Москве пройдет бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию, где расскажут о важных нюансах его применения в строительной отрасли. Проектировщики, архитекторы и разработчики 3D-моделей смогут повысить качество цифровых решений и сократить ошибки при моделировании.
Итоговый за первое полугодие мастер-класс пройдет онлайн. Его практико-ориентированный характер позволит участникам не только получить современные знания в градостроительной сфере, но применить их в работе. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Подобные обучающие мероприятия обеспечивают единый стандарт качества в цифровом проектировании. На предстоящем мастер-классе обсудят ключевые аспекты разработки 3D-моделей, которые чаще всего вызывают сложности у профессионалов», — рассказал Овчинский.
Он добавил, специалистам покажут, как распределять элементы модели по файлам, разделять цокольные этажи и основные здания для точной проработки, работать с прозрачными объектами. Не менее важной информацией станет предостережение от частых ошибок, таких как неэкономное использование текстур, неаккуратное соединение деталей, использование неоправданно сложных форм. Всю практику покажут на примерах.
Занятие состоится 23 июня в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.