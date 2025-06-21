Мастер-класс по 3D-моделированию: Владислав Овчинский рассказал о возможностях для архитекторов

Итоговый за первое полугодие мастер-класс пройдет онлайн. Его практико-ориентированный характер позволит участникам не только получить современные знания в градостроительной сфере, но применить их в работе. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.