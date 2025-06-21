В РПЦ заявили о ненужности денег для рождения детей

Россиянам не нужны деньги для рождения большего количества детей, поскольку дополнительные финансовые выплаты не помогут улучшить демографию в стране. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев из Русской православной церкви (РПЦ).
Священнослужитель подчеркнул, что многие семьи с небольшим достатком рожают нескольких детей и не нуждаются в дополнительной материальной поддержке.
— Сегодня есть люди, которые рожают много, рожают здоровых, кстати, детей и не разводятся, не прибегают к помощи какого-то ЭКО. Дашь им денег, не дашь — ничего не поменяется, потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько этих денег ни дай — не поможет. Будет не в коня корм, — высказался Ткачев в ходе встречи в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области.
Священник добавил, что для изменения демографической ситуации нужно прибегать к духовным и моральным методам, а не только материальным стимулов, трансляцию встречи вел Rutube-канал университета.
30 мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что российские студии, которые занимаются производством мультфильмов, на данный момент еще не смогли создать мультсериалы, в которых россияне могли бы увидеть хороший пример крепкой семьи.