В РПЦ заявили о ненужности денег для рождения детей

— Сегодня есть люди, которые рожают много, рожают здоровых, кстати, детей и не разводятся, не прибегают к помощи какого-то ЭКО. Дашь им денег, не дашь — ничего не поменяется, потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько этих денег ни дай — не поможет. Будет не в коня корм, — высказался Ткачев в ходе встречи в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области.