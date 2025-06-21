Работа не ограничивается школьниками. Как в Беларуси ведут работу по патриотическому туризму

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая сектором туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского облисполкома Светлана Астанина в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, как в Беларуси ведут работу по патриотическому туризму.
Светлана Астанина отметила, что 80 лет Победы — важная дата для всей Беларуси, в том числе и для туристической отрасли. «В этом году проходит много туров по знаковым местам, которые посещают не только школьники и студенты. К примеру, накануне 9 Мая из Витебска в Брест отправлялся белорусско-российский поезд памяти “Дорогами Победы”. Туда было направлено практически 600 человек — дети, взрослые. Идет хорошее сотрудничество с железной дорогой Смоленска. Был также организован автомарафон “Наш поклон городам-героям” от Витебска до Смоленска. Также прошел фестиваль “Арт-панорама Россия — Беларусь” в Санкт-Петербурге, где отдельный блок был посвящен нашей исторической памяти, связанной с празднованием 80-летия Великой Победы, где приняло участие практически 1 тыс. человек», — рассказала она.
Эта работа не ограничивается школьниками и студентами, подчеркнула заведующая сектором туризма. «Скорее, уже даже бывают категории 60 плюс — это, наверное, самые активные туристы», — отметила Светлана Астанина.
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Начальник отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму Екатерина Алексеева добавила, что это направление интересно и китайским туристам. «Мы в прошлом году создали аккаунт в китайской социальной сети Xiaohongshu и публикуем там посты о туристической привлекательности Беларуси, в том числе памятные места, связанные с историей ВОВ», — подчеркнула она. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.