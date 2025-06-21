Работа не ограничивается школьниками. Как в Беларуси ведут работу по патриотическому туризму

Светлана Астанина отметила, что 80 лет Победы — важная дата для всей Беларуси, в том числе и для туристической отрасли. «В этом году проходит много туров по знаковым местам, которые посещают не только школьники и студенты. К примеру, накануне 9 Мая из Витебска в Брест отправлялся белорусско-российский поезд памяти “Дорогами Победы”. Туда было направлено практически 600 человек — дети, взрослые. Идет хорошее сотрудничество с железной дорогой Смоленска. Был также организован автомарафон “Наш поклон городам-героям” от Витебска до Смоленска. Также прошел фестиваль “Арт-панорама Россия — Беларусь” в Санкт-Петербурге, где отдельный блок был посвящен нашей исторической памяти, связанной с празднованием 80-летия Великой Победы, где приняло участие практически 1 тыс. человек», — рассказала она.