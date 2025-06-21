Кочанова: хочется, чтобы все участники проекта «Поезд Памяти» были проводниками мира и добра на земле

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хочется, чтобы все участники проекта «Поезд Памяти» были проводниками мира и добра на земле. Таким мнением с журналистами после диалоговой площадки с участниками проекта «Поезд Памяти» поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о значимости выбора точки старта проекта «Поезд Памяти», а именно Бреста, Наталья Кочанова отметила, что именно в этом месте ребята сразу же проникаются, становятся участниками тех событий, которые были много лет назад. «Здесь каждый год проходит реконструкция дня, когда началась Великая Отечественная война. Это позволяет проникнуться чувствами, которые испытывали те, кто жил на этой земле», — сказала она.
Кочанова участникам «Поезда Памяти»: помните историю, связавшую наши страны, мы должны быть вместе.
Наталья Кочанова, говоря о впечатлениях бывших участников проекта, подчеркнула, что отзывы подтверждают — организаторы действуют верно. «Мы правильно все делаем для того, чтобы объединить нашу молодежь. Объединив нашу молодежь, мы будем уверены в будущем наших стран. Будет мир и дружба между теми, кто идет за нами», — добавила она.
«Очень хочется, чтобы каждый раз все, кто становился участником “Поезда Памяти”, были проводниками мира и добра на земле в целом. Мы видим, сколько сегодня горячих точек на планете. Это беда, это трагедия. И очень хочется, чтобы эти ребята несли мир, согласие и дружбу. Я уверена, что это будет именно так», — поделилась Наталья Кочанова.
Рассказывая о том, какой вопрос на диалоговой площадке больше всего тронул, спикер сказала: «Это вопрос о том, что в моей судьбе, в моей семье значит война. Чем старше становлюсь, тем тяжелее переношу эти все события. Когда ты сама мама, бабушка, ты в полной мере можешь испытать те чувства, которые были у моей бабушки, у моей мамы. Поэтому, конечно, этот вопрос для меня всегда трогательный. Хотя все вопросы очень хорошие, я рада, что ребята сопереживают, гордятся своей историей, гордятся старшими поколениями, это очень важно».
«Поезд Памяти» — проект, инициированный главами верхних палат парламентов Беларуси и России, впервые реализован в 2022 году. Участниками проекта стали 200 ребят — это потомки победителей — представители народов бывших республик Советского Союза, одержавших в 1945 году общую Победу над нацизмом. -0-
Фото Леонида Щеглова.