Кочанова: хочется, чтобы все участники проекта «Поезд Памяти» были проводниками мира и добра на земле

Рассказывая о том, какой вопрос на диалоговой площадке больше всего тронул, спикер сказала: «Это вопрос о том, что в моей судьбе, в моей семье значит война. Чем старше становлюсь, тем тяжелее переношу эти все события. Когда ты сама мама, бабушка, ты в полной мере можешь испытать те чувства, которые были у моей бабушки, у моей мамы. Поэтому, конечно, этот вопрос для меня всегда трогательный. Хотя все вопросы очень хорошие, я рада, что ребята сопереживают, гордятся своей историей, гордятся старшими поколениями, это очень важно».