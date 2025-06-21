В Уфе обсудили безопасное применение ИИ в образовании и медицине

В Межвузовском студенческом кампусе Уфы состоялся круглый стол, посвященный безопасному применению искусственного интеллекта в образовании и медицине. Событие собрало 20 ведущих экспертов из различных учебных заведений, включая БГМУ, УУНиТ, а также специалистов из профильных ИТ-компаний, занимающихся разработкой нейросетей. Мероприятие организовано Киберцентром БГМУ в рамках грантового проекта «Школа безопасности ИИ».
Одним из ключевых результатов встречи стало подписание меморандума с рекомендациями для Министерства образования и науки и Минздрава Башкирии. Окончательный текст документа будет опубликован в ближайшее время и направлен в соответствующие ведомства.
Искусственный интеллект уже активно применяется в медицине, где он помогает интерпретировать рентгеновские снимки, МРТ и другие изображения, выявляя признаки заболеваний с точностью. Например, российская платформа GigaChat недавно успешно прошла экзамен по специальности «лечебное дело», продемонстрировав навыки врачебного рассуждения.
Роман Юровских, сотрудник лаборатории, завершил начальный этап создания автоматизированной системы для облегчения рутинных задач врача-диагноста. Система призвана повысить точность и скорость диагностики рака предстательной железы, минимизируя ошибки.
Ирина Давыдова представила работу по применению методов машинного обучения для обнаружения опухолей почки по результатам ультразвуковой диагностики. Она детально описала процесс автоматизации анализа сонограмм с использованием алгоритмов компьютерного зрения.
Работа лаборатории в уфимском кампусе полностью построена на использовании современных цифровых технологий для развития персонализированной медицины. Исследователи применяют инженерные пакеты моделирования, методы машинного обучения и аппараты математической физики для создания моделей живых тканей и биологических процессов.
Эксперты уверены, что предложенные на круглом столе меры помогут безопасно интегрировать технологии в учебный процесс и станут основой для масштабирования успешного опыта Башкирии на федеральном уровне.
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