Тегеран меняет стратегию ударов: меньше запусков, больше точности

Иран сократил число ракетных пусков по Израилю, перейдя к точечному применению высокоточного вооружения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в иранских правительственных кругах.
Информатор канала подчеркнул, что радоваться этому Израилю не стоит. Теперь Тегеран делает ставку на применение высокоточных ракет, способных наносить удары по ключевым военным и стратегическим объектам противника.
«Возможно изменение тактики. Израиль сообщил о меньшем количестве ударов баллистических ракет со стороны Ирана за ночь, что говорит о том, что это стало результатом успешных ударов по батареям. Иран заявляет, что переходит к использованию высокоточных ракет», — сообщается в материале.
По информации канала, один из последних ударов продемонстрировал способность иранской ракеты преодолеть сразу несколько современных систем ПРО, включая американские THAAD, Patriot, а также израильские Arrow 2, Arrow 3, «Пращу Давида» и «Железный купол», точно поразив заданную цель.
Ранее KP.RU сообщал, что бывший премьер-министр Афганистана и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматияр выступил с призывом к странам региона сплотиться перед лицом внешней угрозы. Он подчеркнул необходимость преодолеть внутренние разногласия ради объединения против Израиля, которого назвал главным внешним врагом.