Тегеран меняет стратегию ударов: меньше запусков, больше точности

«Возможно изменение тактики. Израиль сообщил о меньшем количестве ударов баллистических ракет со стороны Ирана за ночь, что говорит о том, что это стало результатом успешных ударов по батареям. Иран заявляет, что переходит к использованию высокоточных ракет», — сообщается в материале.