Около села Яблоновка Сумской области российские военнослужащие овладели редким автоматом Aero Precision M4E1, сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.
«Увидел редкий автомат Aero Precision M4E1, который затрофеели десантники-уссурийцы в районе Яблоновки Сумской области», — написал он в Telegram.
Напомним, об освобождении Яблоновки стало известно 13 июня. Населенный пункт взяли под контроль в ходе наступательных действий. Село освободили бойцы группировки войск «Север».
Ранее в июне сообщалось, что в Сумской области десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90.