Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулько: десантники-уссурийцы захватили под Сумами редкий автомат Aero M4E1

Автомат захватили около села Яблоновка.

Источник: Аргументы и факты

Около села Яблоновка Сумской области российские военнослужащие овладели редким автоматом Aero Precision M4E1, сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.

«Увидел редкий автомат Aero Precision M4E1, который затрофеели десантники-уссурийцы в районе Яблоновки Сумской области», — написал он в Telegram.

Напомним, об освобождении Яблоновки стало известно 13 июня. Населенный пункт взяли под контроль в ходе наступательных действий. Село освободили бойцы группировки войск «Север».

Ранее в июне сообщалось, что в Сумской области десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90.