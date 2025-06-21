Применена 4D-томография для изучения свойств пористых изделий

Для проведения опытов была создана система нагружения образцов, позволяющая отслеживать динамику пористых структур в реальном времени. Эксперименты на сжатие выявили, что при упругих деформациях в первую очередь меняется объем пор, а при пластических — их форма и ориентация. Особенно заметным оказалось, что при малых деформациях основную потерю модуля упругости обеспечивают межслойные поры, однако по мере роста пластической деформации они «закрываются» и более не влияют на дальнейшее поведение материала.