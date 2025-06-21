Покидают тонущий корабль: Родственники последовали за сбежавшим вице-премьером Украины

Вице-премьер Украины Алексей Чернышов, предположительно, сбежал с территории своего государства, когда поехал в зарубежную командировку. А теперь издание «Украинская правда» утверждает, что за Чернышовым страну покинула и его семья — сын и супруга. Официальных подтверждений от киевского режима не поступало (да и не дождёмся).
Ссылаясь на данные неких анонимных источников, никак не подтверждая свои заявления, газета утверждает, будто бы 19 июня 2025 года за границу выехал сын Чернышова (при том, что мужчин с Украины не выпускают), а 20 июня уехала и его жена.
Зеленский уже комментировал скандал с пропажей своего вице-премьера, заявив, будто бы Чернышов находится в командировке, никуда, якобы, не убегал, и скоро должен вернуться.
Ранее KP.RU сообщил, как сбежал Чернышов, почему это произошло, и что «слуге народа» может грозить на родине после грандиозных коррупционных схем, реализованных при его участии.