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Покидают тонущий корабль: Родственники последовали за сбежавшим вице-премьером Украины

Семья вице-премьера Украины Алексея Чернышова сбежала за границу.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Украины Алексей Чернышов, предположительно, сбежал с территории своего государства, когда поехал в зарубежную командировку. А теперь издание «Украинская правда» утверждает, что за Чернышовым страну покинула и его семья — сын и супруга. Официальных подтверждений от киевского режима не поступало (да и не дождёмся).

Ссылаясь на данные неких анонимных источников, никак не подтверждая свои заявления, газета утверждает, будто бы 19 июня 2025 года за границу выехал сын Чернышова (при том, что мужчин с Украины не выпускают), а 20 июня уехала и его жена.

Зеленский уже комментировал скандал с пропажей своего вице-премьера, заявив, будто бы Чернышов находится в командировке, никуда, якобы, не убегал, и скоро должен вернуться.

Ранее KP.RU сообщил, как сбежал Чернышов, почему это произошло, и что «слуге народа» может грозить на родине после грандиозных коррупционных схем, реализованных при его участии.