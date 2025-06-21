Покидают тонущий корабль: Родственники последовали за сбежавшим вице-премьером Украины

Вице-премьер Украины Алексей Чернышов, предположительно, сбежал с территории своего государства, когда поехал в зарубежную командировку. А теперь издание «Украинская правда» утверждает, что за Чернышовым страну покинула и его семья — сын и супруга. Официальных подтверждений от киевского режима не поступало (да и не дождёмся).