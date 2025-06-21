После нескольких прохладных дней в Молдову возвращается жара: Уже совсем скоро ожидается пекло до +35 градусов

А вот теперь рассказываем о погодке на завтра, 22 июня.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 15 градусов выше ноля, утром столбик термометра понимется еще на четыре градуса.
Днем нас ждет до +26 градусов, будет переменная облачность, осадков не ожидввется.
Вечером будет до 22 градусов со знаком «плюс».
Скорость ветра в течение дня составит 8−9 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
Температура воздуха повышается и на следуюшей неделе перешагнет 30-градусную отметку. Опять нас ждет жара, в конце следующей недели ожидается плюс 35 градусов!
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