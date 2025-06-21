I'm not Russian but: Зарубежные тиктокеры запустили тренд с русскими песнями

Песни иностранцев на русском. Видео © TikTok.
В репертуаре тиктотеров пока что исключительно современные песни на русском. Россияне в комментариях советуют иностранцам попробовать что-то из советской классики. Как признаются сами исполнители, петь на русском довольно сложно, трудности доставляют не только сами звуки, непривычные гражданам других стран, но порой и тексты песен.
Некоторые тиктокеры честно признаются в Сети, что перепевают песни, не совсем понимая их смысл. Зато есть и те, кто внезапно открыл для себя удивительный мир русской поэзии, например, выбрав для перепевки хиты Виктора Цоя. В России зарубежный тренд высоко оценили, ведь на фоне западной «отмены русской культуры» всё это доказывает, что не все хотят воевать с Москвой.
Ранее российская певица Катя Лель очень обрадовалась появлению в TikTok тренда, где иностранцы танцуют под песню 2004 года «Мой мармеладный» в шапках-ушанках и шубах. Артистка заявила, что всё это олицетворяет РФ и является победой нашей страны.