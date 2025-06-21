I'm not Russian but: Зарубежные тиктокеры запустили тренд с русскими песнями

Некоторые тиктокеры честно признаются в Сети, что перепевают песни, не совсем понимая их смысл. Зато есть и те, кто внезапно открыл для себя удивительный мир русской поэзии, например, выбрав для перепевки хиты Виктора Цоя. В России зарубежный тренд высоко оценили, ведь на фоне западной «отмены русской культуры» всё это доказывает, что не все хотят воевать с Москвой.