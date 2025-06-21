Барбара Брыльска: Никогда не прощу Талызину за то, что она говорила обо мне

«Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей», — прокомментировала кончину коллеги Брыльска в беседе с изданием NEWS.ru.
Она добавила, что была лично знакома с Талызиной, но никогда не оставалась с ней один на один, чтобы избежать тесного взаимодействия. Пересекались артистки исключительно в компаниях общих знакомых.
Ранее Life.ru сообщил, что в возрасте 90 лет скончалась народная артистка Валентина Талызина. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась в последний год жизни. Театр Моссовета, в чьей труппе она служила с 1968 года, акцентировал внимание на несгибаемой приверженности искусству артистки. За годы своей продуктивной деятельности на сцене Талызина вжилась в образы более 40 персонажей. Также она знаменита многочисленными ролями в кино. В числе наиболее ярких работ: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Старики-разбойники», «Афоня», «Уроки французского», «Зигзаг удачи», «Гений» и др. Прощание с Талызиной пройдёт в Театре Моссовета, а похоронят знаменитую артистку на Ваганьковском кладбище.