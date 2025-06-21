Барбара Брыльска: Никогда не прощу Талызину за то, что она говорила обо мне

Ранее Life.ru сообщил, что в возрасте 90 лет скончалась народная артистка Валентина Талызина. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась в последний год жизни. Театр Моссовета, в чьей труппе она служила с 1968 года, акцентировал внимание на несгибаемой приверженности искусству артистки. За годы своей продуктивной деятельности на сцене Талызина вжилась в образы более 40 персонажей. Также она знаменита многочисленными ролями в кино. В числе наиболее ярких работ: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Старики-разбойники», «Афоня», «Уроки французского», «Зигзаг удачи», «Гений» и др. Прощание с Талызиной пройдёт в Театре Моссовета, а похоронят знаменитую артистку на Ваганьковском кладбище.