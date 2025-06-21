История любви Пугачевой и Галкина*: от знакомства в три года до 20 лет отношений

Переезд в совместную жизнь начался с квартиры на Филипповском переулке в Москве. Без постоянных помощников Галкин занимался уборкой, а Пугачева готовила. Он позже ностальгировал: «Есть своя прелесть в том, чтобы жить вдвоем, в обычной квартире». Этот период, по словам пары, укрепил их связь. Позже, с ростом популярности, они начали строительство замка в деревне Грязь. Галкин взял на себя управление проектом, ограничивая участие Пугачевой осмотром этапов. Она отмечала: «Особенно по поводу профессии к мужу лучше не лезть — “я сам с усам”». Их быт строился на взаимопонимании: Пугачева советовала, но не навязывала, а Галкин демонстрировал самостоятельность, что удивляло ее. Они подчеркивают схожесть вкусов и привычек, что помогло избежать серьезных конфликтов за почти 20 лет.