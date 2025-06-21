История любви Пугачевой и Галкина*: от знакомства в три года до 20 лет отношений

Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе уже больше 20 лет.
Артисты России Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) и Алла Пугачева, чьи отношения начались более двух десятилетий назад, остаются в центре внимания, остаются одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Их история охватывает случайное знакомство, совместные творческие проекты, создание семьи и адаптацию к жизни за границей. Несмотря на разницу в возрасте и общественный резонанс, пара сохраняет гармонию, что делает их примером долгосрочных отношений в мире звезд. Как они познакомились, как развивались их отношения и что с ними сейчас — в материале URA.RU.
Встреча в три года: первые контакты.
Отношения Галкина* и Пугачевой развивались стремительноФото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press.
Алла Пугачева, чья карьера началась в советские годы, стала легендой эстрады, заслужив репутацию женщины, покоряющей сердца. Ей приписывали романы с такими известными личностями, как актер Александр Абдулов, музыкант Владимир Кузьмин и композитор Александр Розенбаум. За свою жизнь она была замужем пять раз: за Миколасом Орбакасом, Александром Стефановичем, Евгением Болдиным, Константином Орбакасом и Филиппом Киркоровым. Каждый из ее супругов, по воспоминаниям современников, восхищался ее харизмой и талантом.
В 2001 году ее путь пересекся с молодым пародистом Максимом Галкиным. По одной версии, их познакомил Филипп Киркоров на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Галкин, тогда начинающий артист, был представлен Пугачевой как перспективный талант. Однако сам Галкин позже шутил, что их первая встреча произошла еще в 1979 году, когда ему было три года. Он ссылался на архивное фото, где его отец, генерал-полковник Александр Галкин, ужинал с Пугачевой на официальном приеме в ГДР. На фестивале в Витебске романтических чувств не возникло — Пугачева рассматривала Галкина как коллегу, а он испытывал лишь профессиональный интерес.
Дуэт на сцене и в жизни: развитие отношений.
Мало кто верил в серьезность отношений певицы и шоуменаФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
После фестиваля Пугачева предложила Галкину записать дуэт «Будь или не будь», что стало первым совместным проектом. Песня, вышедшая в 2001 году, получила широкую популярность, но, как отмечала Пугачева, внимание публики сместилось с музыки на их личную жизнь. Она комментировала: «Я рассчитывала на успех песни, а не на сплетни, но, видимо, интерес к нам оказался сильнее». Галкин в интервью вспоминал: «Сначала был интерес — как это, сама Алла? А через два месяца мы осознали совместимость. Искра пробежала 3 октября 2001 года. 4 октября возгорелось пламя».
На тот момент Пугачева была замужем за Киркоровым, и их развод состоялся только в 2005 году. Однако уже с 2002 года пара жила вместе, не скрывая отношений. Общественность активно обсуждала разницу в возрасте — Пугачевой было 52 года, Галкину — 25 — и бывшего мужа, который, по слухам, тяжело переживал расставание. Брак был зарегистрирован 23 декабря 2011 года, а свадьбу сыграли 24 декабря в загородном доме Пугачевой. Она признавалась: «Я не хотела штампа, считала, что совместная жизнь — достаточное подтверждение, но Максим настоял».
Кухня, готовка, быт: совместное обустройство.
В быту у пары не возникают конфликтыФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
Переезд в совместную жизнь начался с квартиры на Филипповском переулке в Москве. Без постоянных помощников Галкин занимался уборкой, а Пугачева готовила. Он позже ностальгировал: «Есть своя прелесть в том, чтобы жить вдвоем, в обычной квартире». Этот период, по словам пары, укрепил их связь. Позже, с ростом популярности, они начали строительство замка в деревне Грязь. Галкин взял на себя управление проектом, ограничивая участие Пугачевой осмотром этапов. Она отмечала: «Особенно по поводу профессии к мужу лучше не лезть — “я сам с усам”». Их быт строился на взаимопонимании: Пугачева советовала, но не навязывала, а Галкин демонстрировал самостоятельность, что удивляло ее. Они подчеркивают схожесть вкусов и привычек, что помогло избежать серьезных конфликтов за почти 20 лет.
Дети: расширение семьи.
У Галкина и Пугачевой есть двое детей — двои? няшки Елизавета и ГарриФото: Instagram / maxgalkinru / (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
В 2013 году пара стала родителями близнецов Елизаветы и Гарри, рожденных суррогатной матерью. СМИ регулярно публиковали слухи о разладе, включая предполагаемый роман Галкина с Юлией Барановской, бывшей женой футболиста Андрея Аршавина, но он их игнорировал. Галкин акцентировал внимание на Пугачевой, говоря: «Я испытываю кайф от того, что могу куда-то прийти вместе с Аллой, и я отхожу на задний план, потому что Алла входит — и она царица этого пространства». В 2024 году семья переехала в Израиль. Дети начали посещать местную школу, изучают иврит и адаптируются к новой среде.
Творческое сотрудничество.
Дуэт «Будь или не будь» стал не только музыкальным успехом, но и отправной точкой для их совместной работы. Пугачева отмечала, что успех песни затмила личная история, что повлияло на ее восприятие дуэтов. Галкин, развивая карьеру юмориста, иногда включал элементы, вдохновленные Пугачевой, в свои выступления, добавляя личный оттенок. Их сотрудничество продолжалось в виде редких совместных появлений на сцене.
Жизнь за границей.
Переезд в Израиль в 2024 году был продиктован политическими событиями в России, включая признание Галкина иноагентом. Однако в начале 2025 года из-за нарастающего конфликта на Ближнем Востоке Пугачева с детьми предпочла Кипр, где у семьи есть особняк стоимостью 350 млн рублей и дом у моря, приобретенные еще до эскалации конфликта. Галкин присоединился к ним в июне 2025 года, отметив день рождения 18 июня в кругу семьи и друзей в итальянском ресторане Tartufo в Лимасоле. Галкин проводит онлайн-выступления, сохраняя связь с аудиторией, а Пугачева делится воспоминаниями через соцсети. Дети, Елизавета и Гарри, интегрируются в местную среду, изучая английский и посещая курсы. На 2025 год пара не раскрывает планов о возвращении в Россию.
Общественный резонанс.
Оба артиста признаются, что по характерам и вкусам они очень совпалиФото: Евгений Одиноков / РИА Новости.
Отношения Галкина и Пугачевой с самого начала вызывали споры. Разница в возрасте, развод с Киркоровым и последующие слухи о личной жизни пары обсуждались в СМИ. Однако их стабильность и взаимная поддержка стали примером. Галкин регулярно благодарит Пугачеву за вдохновение, а она хвалит его за заботу.
*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.