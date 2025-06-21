Ростовчанка Виктория Лопырева поделилась фотографиями со свадьбы в Венеции

Ростовчанка Виктория Лопырева поделилась в соцсетях фотографиями, сделанными на свадьбе своей подруги в Венеции.
Судя по снимкам, Виктория Лопырева подобрала к торжеству красивое дизайнерское розовое платье от популярного бренда. Утонченный образ сразу же покорил сердца и собрал множество комплиментов в комментариях.
Кто-то сравнил свой кумир с принцессой из сказки, а кто-то отметил схожесть с образом невесты. Многие отметили, что платье оказалось довольно удачным.
Напомним, ростовчанка известна как телеведущая, фотомодель, блогер и обладательница титула «Мисс Россия». Кроме того, в 2018 году она была послом Чемпионата мира по футболу.
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