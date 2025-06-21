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В Самаре 21 июня отметили Сабантуй в парке им. Гагарина

В парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоялось яркое и значимое событие — празднование Сабантуя, одного из самых почитаемых народных праздников татарского народа.

Источник: МК.RU Самара

В парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоялось яркое и значимое событие — празднование Сабантуя, одного из самых почитаемых народных праздников татарского народа.

Мероприятие объединило представителей разных национальностей и вероисповеданий, собравшихся, чтобы отдать дань уважения богатой культуре и древним традициям.

С приветственным словом к участникам праздника обратились главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и первый вице-губернатор региона Александр Фетисов, которые отметили важность сохранения межнационального согласия и преемственности культурных ценностей.

В рамках мероприятия были вручены почетные награды. Почетной грамотой удостоен гармонист-виртуоз, руководитель ансамбля татарской эстрадной песни «Идель» Мидехат Аминов — за вклад в развитие и популяризацию народного искусства.

Благодарственным письмом отмечен Ильдар Хакимянов за активную общественную деятельность, участие в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО и жителям новых регионов страны.

Сабантуй — это не просто веселье, игры и национальные костюмы. Это живая связь между поколениями, символ дружбы и единства, который особенно ценен в сегодняшние непростые времена.

Праздник в Самаре стал ярким подтверждением того, что разные народы могут жить в гармонии, чтить свои корни и вместе строить будущее.

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