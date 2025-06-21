Оппозиционер Тихановский вышел на свободу после разговора Лукашенко и Келлога

«Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми. Случилось то, о чем наша семья мечтала эти пять лет и ради чего мы все работали с момента его задержания. Освобождение Сергея — это шаг к освобождению всех политзаключенных и всей Белоруссии. Благодарим всех за колоссальную поддержку», — заключила Тихановская. Она добавила, что больше двух лет ничего не знала о судьбе мужа.