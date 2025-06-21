Зеленский собрался на встречу с Трампом в Гааге после сорванных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 июня, заявил о подготовке новой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках предстоящего саммита Североатлантического альянса (НАТО) в нидерландской Гааге.
По данным украинского агентства «Телевизионная служба новостей», переговоры глав Украины и США состоятся на следующей неделе, несмотря на недавний срыв их встречи, которая должна была пройти на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде.
Зеленский уточнил, что не уверен, что поедет на саммит НАТО, но отметил большую вероятность этой поездки.
— Решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера. Мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке, — высказался лидер киевского режима.
Он обратил внимание на важность встречи с Дональдом Трампом и отметил, что в ходе возможной встречи планирует обсудить санкции и давление на Москву, передает РБК.
19 июня в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп раньше времени покинул саммит G7 из-за нежелания встречаться с Зеленским, а президент Франции Эммануэль Макрон вызывал у американского лидера сильное раздражение.