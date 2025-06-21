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Зеленский собрался на встречу с Трампом в Гааге после сорванных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 июня, заявил о подготовке новой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках предстоящего саммита Североатлантического альянса (НАТО) в нидерландской Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 июня, заявил о подготовке новой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках предстоящего саммита Североатлантического альянса (НАТО) в нидерландской Гааге.

По данным украинского агентства «Телевизионная служба новостей», переговоры глав Украины и США состоятся на следующей неделе, несмотря на недавний срыв их встречи, которая должна была пройти на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде.

Зеленский уточнил, что не уверен, что поедет на саммит НАТО, но отметил большую вероятность этой поездки.

— Решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера. Мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке, — высказался лидер киевского режима.

Он обратил внимание на важность встречи с Дональдом Трампом и отметил, что в ходе возможной встречи планирует обсудить санкции и давление на Москву, передает РБК.

19 июня в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп раньше времени покинул саммит G7 из-за нежелания встречаться с Зеленским, а президент Франции Эммануэль Макрон вызывал у американского лидера сильное раздражение.

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