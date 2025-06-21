Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории

«Мы хотим, чтобы наши учебники объединяли людей, чтобы школьники испытывали дружеские или по крайней мере партнерские чувства к своим соседям из СНГ, к украинскому народу, к белорусскому народу. Если даже в истории нашей были какие-то сложности, значит надо сделать акцент на том, как мы эти сложности преодолели, и что мы вместе сделали хорошего. То есть, наши учебники учат дружбе и добру», — добавил помощник президента РФ.