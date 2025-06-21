Мединский раскрыл, каким целям служит единый учебник истории

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обновленный единый учебник истории нацелен на объединение людей и народов, в том числе в вопросах советского наследия на пространстве СНГ, сообщил один из его авторов, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Наши учебники не нацелены на разъединение людей и народов», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
Он отметил, что Москва передавала образец нового российского учебника по истории коллегам по СНГ, в том числе в министерства образования Узбекистана, Казахстана, Киргизии, чтобы представители этих стран могли проверить, как изложен материал о вкладе их народов «в общую историю империи, территории нашей общей Советского Союза». Кроме того, Мединский сообщил, что команда авторов учебника была готова вносить необходимые правки в случае, если коллеги по СНГ обнаружили какие-то нюансы в изложении истории.
«Мы хотим, чтобы наши учебники объединяли людей, чтобы школьники испытывали дружеские или по крайней мере партнерские чувства к своим соседям из СНГ, к украинскому народу, к белорусскому народу. Если даже в истории нашей были какие-то сложности, значит надо сделать акцент на том, как мы эти сложности преодолели, и что мы вместе сделали хорошего. То есть, наши учебники учат дружбе и добру», — добавил помощник президента РФ.