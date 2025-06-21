Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию

«Вытащили одно замечание по сути: почему (шахматист Гарри — ред.) Каспаров* не указан как чемпион мира по шахматам… Посмотрели, но критики, которые это выискали, эту одну неточность, смотрели раздел советский спорт, а надо было следующий этап смотреть», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.