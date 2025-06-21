Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Создатели нового единого школьного учебника по истории для старших классов не получили ни одного замечания по содержанию раздела для 10-х классов, сообщил один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По словам Торкунова, у раздела учебника по истории для 10-х классов практически не было критиков. «Ни одного замечания по содержанию не было», — подчеркнул Мединский.
«Вытащили одно замечание по сути: почему (шахматист Гарри — ред.) Каспаров* не указан как чемпион мира по шахматам… Посмотрели, но критики, которые это выискали, эту одну неточность, смотрели раздел советский спорт, а надо было следующий этап смотреть», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.