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Авторы учебника истории для 10 класса не получили замечаний по содержанию

Авторы учебника истории для 10 классов не получили замечаний по содержанию.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Создатели нового единого школьного учебника по истории для старших классов не получили ни одного замечания по содержанию раздела для 10-х классов, сообщил один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов начал использоваться в школах с 1 сентября 2023 года. Его авторами выступили Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

По словам Торкунова, у раздела учебника по истории для 10-х классов практически не было критиков. «Ни одного замечания по содержанию не было», — подчеркнул Мединский.

«Вытащили одно замечание по сути: почему (шахматист Гарри — ред.) Каспаров* не указан как чемпион мира по шахматам… Посмотрели, но критики, которые это выискали, эту одну неточность, смотрели раздел советский спорт, а надо было следующий этап смотреть», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

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