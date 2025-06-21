Волга в Самаре остыла до 19 градусов к концу недели

Июнь 2025 года в Самарской области начался с жаркой погоды, что не могло не отразиться на температуре воды в Волге.
За первую декаду месяца река ощутимо потеплела: у берегов Самары вода достигла +18°C, в Тольятти — поднялась выше +22°C, а в Сызрани зафиксировали даже +23°C.
Однако к концу второй декады погода резко изменилась — похолодание привело к снижению температуры воды. К 20 июня в Тольятти и Сызрани она опустилась ниже +21°C, а в Самаре составила около +19°C.
По прогнозам синоптиков, до середины следующей рабочей недели, примерно до 25 июня, в регионе сохранятся дожди и относительно прохладная погода — дневные температуры воздуха не превысят +24°C. Это делает дальнейшее прогревание воды маловероятным.
Такие условия могут отсрочить начало так называемого «цветения» Волги — уже привычного для самарцев процесса активного развития водорослей, которое обычно начинается при устойчивой тёплой погоде.
Пока же Волга остаётся прохладной и спокойной — как будто сама готовится к ещё более жаркому продолжению лета.
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