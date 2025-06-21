Историк должен быть объективным, заявил Мединский

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Историк должен стараться быть объективным, какие бы он ни разделял личные позиции, и не должен лжесвидетельствовать, сказал помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
«Надо исходить из того, что историк должен быть объективным, не лжесвидетельствовать», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
В этом контексте помощник президента привел известную фразу: «Платон мне друг, но истина дороже».
«И какие бы он, собственно, все живые люди, но какие бы он ни разделял личные позиции, стараться быть объективным», — добавил Мединский.