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Историк должен быть объективным, заявил Мединский

Мединский: историк должен быть объективным и не лжесвидетельствовать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Историк должен стараться быть объективным, какие бы он ни разделял личные позиции, и не должен лжесвидетельствовать, сказал помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Надо исходить из того, что историк должен быть объективным, не лжесвидетельствовать», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого показаны в эфире телеканала СоловьевLive.

В этом контексте помощник президента привел известную фразу: «Платон мне друг, но истина дороже».

«И какие бы он, собственно, все живые люди, но какие бы он ни разделял личные позиции, стараться быть объективным», — добавил Мединский.

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