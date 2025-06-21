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Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский

Мединский назвал украинские учебники идеологической литературой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Учебники, которые сегодня в ходу на Украине — это идеологическая литература, которая с «младых ногтей» воспитывает в ее гражданах ненависть, но рано или поздно это обязательно закончится, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Принципиальное отличие наших учебников, конечно в первую очередь от этой “помойки”, которая на Украине, это то, что у них нельзя назвать учебной литературой, это идеологическая литература. Там “красных кхмеров” можно воспитывать по этой литературе, а здоровых людей нельзя», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.

Он также отметил, что Украина плодит «подделки» и«идеологические листки».

«С младых ногтей, с детей, они закладывают ненависть к русскому народу и к России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают», — добавил Мединский.

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