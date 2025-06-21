Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский

«С младых ногтей, с детей, они закладывают ненависть к русскому народу и к России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают», — добавил Мединский.