Идеология ненависти заменила Украине учебники, заявил Мединский

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Учебники, которые сегодня в ходу на Украине — это идеологическая литература, которая с «младых ногтей» воспитывает в ее гражданах ненависть, но рано или поздно это обязательно закончится, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Принципиальное отличие наших учебников, конечно в первую очередь от этой “помойки”, которая на Украине, это то, что у них нельзя назвать учебной литературой, это идеологическая литература. Там “красных кхмеров” можно воспитывать по этой литературе, а здоровых людей нельзя», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
Он также отметил, что Украина плодит «подделки» и«идеологические листки».
«С младых ногтей, с детей, они закладывают ненависть к русскому народу и к России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают», — добавил Мединский.