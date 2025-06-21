Народные приметы на 22 июня 2025 года: что нельзя делать в Кириллин день

Какой сегодня день по народному календарю.
22 июня в народном календаре — Кириллин день, в честь святого Кирилла, архиепископа Александрийского. В этот день также почитают Кирилла Белозерского — покровителя монахов и молитвенного труда. Народ связывал его имя с солнцем, плодородием и порядком в жизни и на земле. Это время считалось переходным — солнце поворачивает к осени, а природа вступает в самый активный этап роста.
В народных представлениях Кириллин день завершал цикл солнечных праздников, связанных с солнцестоянием. Считалось, что земля «приняла тепло» и теперь надо ухаживать за посевами, следить за погодой и соблюдать покой, чтобы не нарушить природный порядок.
Чем он примечателен?
22 июня в народной традиции ассоциировался с культом солнца и заботой о домашнем укладе. Считалось, что всё, что сделано в этот день, оказывает длительное влияние:
Удачно начатые дела будут развиваться плодотворно. Молитвы, произнесённые утром, приносят особую защиту семье. Природа будто «вслушивается» в поступки человека — доброе возвращается сторицей.
Также в этот день было принято наблюдать за солнцем и погодой. Солнце, находясь на пике силы, «освещает правду»: по поведению животных, растений и даже людей пытались судить, чего ждать от лета.
Что делали на Руси в этот день?
На Руси 22 июня:
Подметали дворы и выносили мусор — чтобы очистить дом от негатива. Навещали родителей и старших родственников — это считалось благословением. С раннего утра благодарили солнце: умывались росой, смотрели на восход. Травники собирали лекарственные растения — полагали, что в этот день они особенно сильны. Читали молитвы о здоровье семьи и хорошем урожае.
Хозяйки старались закончить работу по дому до полудня, чтобы вечером отдыхать или проводить время в тишине — это символизировало уважение к солнцу, уходящему на спад.
Что рекомендуется делать в этот день?
22 июня, согласно народным обычаям, рекомендуется:
Утром — умыться росой или колодезной водой для очищения тела и духа. Принести порядок в доме: убрать пыль, промыть полы, проветрить помещения. Побыть рядом с природой — особенно хорошо посидеть у воды или в саду. Почитать старших, поговорить с родителями, помолиться за род. Заняться рукоделием, если это делается спокойно и с хорошим настроением.
Этот день благоприятен для тишины, благодарности и спокойных дел, особенно тех, что приносят тепло в семью.
Чего не стоит делать в этот день, 22 июня?
Согласно народным поверьям, 22 июня не рекомендуется:
Кричать, ругаться или начинать конфликты — можно «распугать удачу».Работать в поле или в огороде после полудня — это может ослабить силы. Купаться в стоячих водоёмах — велика вероятность подхватить хворь. Вносить грязную воду в дом — это считается к ссорам и бедности. Давать или брать деньги в долг — это может надолго задержать успех.
Также нежелательно выбрасывать пищу или хлеб — это может обернуться потерей в урожае или достатке.
Приметы погоды на 22 июня.
Погодные приметы 22 июня издревле помогали крестьянам строить планы на сезон:
Если утро солнечное и сухое — жди ясного лета без бурь. Гром гремит днём — к богатому урожаю злаков. Тёплый вечер без ветра — к тёплой и стабильной погоде на неделю. Комары и мошки роятся у воды — к дождям. Если вечером ярко светит солнце — осень будет поздней и сухой.
Наблюдая за приметами этого дня, наши предки старались выстроить гармоничные отношения с природой и понять, в каком ритме будет идти лето.
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