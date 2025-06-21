Народные приметы на 22 июня 2025 года: что нельзя делать в Кириллин день

22 июня в народном календаре — Кириллин день, в честь святого Кирилла, архиепископа Александрийского. В этот день также почитают Кирилла Белозерского — покровителя монахов и молитвенного труда. Народ связывал его имя с солнцем, плодородием и порядком в жизни и на земле. Это время считалось переходным — солнце поворачивает к осени, а природа вступает в самый активный этап роста.