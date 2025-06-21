Цыганова взбесилась из-за Ани Лорак, получившей гражданство

Цыганова возмутилась тем, что Ани Лорак получила российское гражданство.
Певица Виктория Цыганова резко высказалась против предоставления гражданства России артистке Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). По мнению Цыгановой, Лорак «отмывают» пособники развала России. Кроме того, ранее Лорак подозревали в оказании поддержки Вооруженным силам Украины, отметила артистка в своем telegram-канале.
«В интернете появляются статьи явно заказного характера о том, что общественность, оказывается, поддерживает Лорак и получение ею гражданства России… Те, кто за деньги или по знакомству “отмывает” украинскую певицу — пособники развала нашей Родины изнутри», — подчеркнула исполнительница.
Ранее певица Ани Лорак, недавно получившая российский паспорт, выразила признательность поклонникам в России. С начала 2010-х Ани Лорак все чаще начала выступать в России, а в марте 2024 года обратилась попросила предоставить ей гражданство страны. Паспорт РФ певица получила 19 июня 2025 года.