Цыганова взбесилась из-за Ани Лорак, получившей гражданство

Ранее певица Ани Лорак, недавно получившая российский паспорт, выразила признательность поклонникам в России. С начала 2010-х Ани Лорак все чаще начала выступать в России, а в марте 2024 года обратилась попросила предоставить ей гражданство страны. Паспорт РФ певица получила 19 июня 2025 года.