Ученые назвали важный признак развития деменции

Ученые сравнили записи 16 742 человек, потерявших финансовую самостоятельность и оформивших доверенность, с контрольной группой из 50 226 человек. Результаты показали, что за пять лет до утраты дееспособности люди с деменцией: реже тратились на путешествия, реже выделяли деньги на хобби, совершали на один вход в онлайн-банкинг меньше ежемесячно, чаще становились жертвами мошенничества, теряли карты и запрашивали новый PIN-код.