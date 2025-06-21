Мединский заявил об изменении мирового порядка

«Мы с вами живем прямо в учебнике истории, прямо вот там. Время перемен. И очевидно, что мировой порядок, который был определён на долгие десятилетия в 45-м году, меняется», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.