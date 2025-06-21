Японцы, поляки, американцы и один оппозиционер: Почему Лукашенко решил помиловать заключённых

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал оппозиционера Сергея Тихановского и других заключённых из гуманных соображений, с целью их воссоединения с родными и близкими. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, о чём сообщает «Пул Первого».
«В списке и несколько белорусов. Это лица, осуждённые за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято Президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — говорит Эйсмонт.
Также были помилованы граждане США, Швеции, Польши, Японии, Эстонии и Латвии. Все были осуждены за экстремизм и подготовку терактов, однако в их случае никаких гуманных соображений не было. Освобождение было осуществлено по просьбе президента США Дональда Трампа. Что предложил Вашингтон взамен — не уточняется.
Ранее KP.RU сообщил, что Тихановский уже встретился с женой, Светланой Тихановской, которую западные кураторы пытались превратить в «президента прекрасной Белоруссии будущего».