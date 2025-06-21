Японцы, поляки, американцы и один оппозиционер: Почему Лукашенко решил помиловать заключённых

Также были помилованы граждане США, Швеции, Польши, Японии, Эстонии и Латвии. Все были осуждены за экстремизм и подготовку терактов, однако в их случае никаких гуманных соображений не было. Освобождение было осуществлено по просьбе президента США Дональда Трампа. Что предложил Вашингтон взамен — не уточняется.