Мединский рассказал о плюсах единого учебника истории

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о том, как быстро события 2025 года найдут отражение в новом учебнике истории, отметил, что такая актуализация — это всегда сложный вопрос, назвав при этом в числе плюсов единого учебника то, что это — живой и развивающийся организм.
«Такая актуализация — это всегда сложный вопрос. Потому что не хочется выступать на поле предмета “Разговоры о важном”. Понимаете? Это… Это другая дисциплина», — сказал Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры показаны в эфире телеканала СоловьевLive.
При подготовке последних глав учебника авторы вспомнили в том числе предысторию, не концентрировались только на событиях 2022 года, а вспомнили, что было раньше, отметил он.
«Понимаете, учебник можно начать, но закончить его невозможно… Потому что это живой развивающийся организм, и в этом колоссальный плюс единого учебника», — добавил Мединский.