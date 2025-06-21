Мединский рассказал о плюсах единого учебника истории

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о том, как быстро события 2025 года найдут отражение в новом учебнике истории, отметил, что такая актуализация — это всегда сложный вопрос, назвав при этом в числе плюсов единого учебника то, что это — живой и развивающийся организм.