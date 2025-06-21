Новый учебник истории поднял посещаемость портала «Ельцинской библиотеки»

«Ссылки на архивные документы для интересующихся, на библиотеки. Например, вот сейчас только что видел директора “Ельцинской библиотеки”, куда часто идут ссылки на электронный документ. Он говорит, что после выхода наших учебников у него посещаемость выросла в 100 раз. В 100 сразу. Потому что люди заходят и смотрят», — сообщил Мединский.