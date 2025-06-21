Обвиняемый в мошенничестве экс-глава ИМО КФУ Хайрутдинов умер на 62-м году жизни

В Казани на 62-м году жизни скончался бывший директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, ранее обвиняемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий. О его смерти сообщил Институт археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан.
В сообщении учреждения подчеркивается, что Хайрутдинов был «выдающимся историком, посвятившим свою жизнь сохранению памятников и научной деятельности». Институт выразил соболезнования его родным, коллегам и ученикам.
Как сообщает «КП-Казань», бывший директор Института международных отношений КФУ почувствовал резкое ухудшение самочувствия и был госпитализирован в одну из казанских больниц, где вскоре скончался.
Напомним, Рамиль Хайрутдинов на момент смерти находился под арестом более года. Он проходил по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2022 году, занимая должность директора ИМО КФУ, он дал указания сотрудникам оформлять фиктивные соглашения на выполнение работ для двух научных лабораторий. Общий ущерб, нанесённый вузу, оценивается более чем в 2,5 миллиона рублей.