Обвиняемый в мошенничестве экс-глава ИМО КФУ Хайрутдинов умер на 62-м году жизни

Напомним, Рамиль Хайрутдинов на момент смерти находился под арестом более года. Он проходил по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2022 году, занимая должность директора ИМО КФУ, он дал указания сотрудникам оформлять фиктивные соглашения на выполнение работ для двух научных лабораторий. Общий ущерб, нанесённый вузу, оценивается более чем в 2,5 миллиона рублей.