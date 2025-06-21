Историк об ответственности Германии за ВОВ: если агрессор ее не чувствует, значит, надо напомнить

За геноцид и разрушение необходимо нести историческую ответственность. «Президент очень правильно сказал: мы мирные люди, ни на кого не собираемся нападать, воевать. Но если хоть полсапога вражеского солдата посягнут на нашу страну, пощады они на этот раз от нас не дождутся», — сказал Николай Смехович.