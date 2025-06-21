Историк об ответственности Германии за ВОВ: если агрессор ее не чувствует, значит, надо напомнить

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если агрессор не чувствует исторической ответственности, то ему надо о ней напомнить. Такое мнение выразил заведующий Центром истории Беларуси конца XVIII-XXI веков Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент Николай Смехович в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
За геноцид и разрушение необходимо нести историческую ответственность. «Президент очень правильно сказал: мы мирные люди, ни на кого не собираемся нападать, воевать. Но если хоть полсапога вражеского солдата посягнут на нашу страну, пощады они на этот раз от нас не дождутся», — сказал Николай Смехович.
Советские государства воевали с фашизмом, но не с немецким народом. Тем не менее потом Германская Демократическая Республика восстанавливала всю промышленность. «В результате получилось, что сейчас немецкие танки снова на земле. Если агрессор не чувствует своей исторической ответственности, ему об этом надо напомнить», — считает историк. -0-
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